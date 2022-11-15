涉現金買票 麥寮鄉長候選人後援會長交保

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雲林地檢署偵辦麥寮鄉蔡姓鄉長候選人後援會長涉嫌現金賄選，14日約談魏姓後援會長、林姓樁腳等5人到案說明，部分選民在偵查庭上繳回不法所得共新台幣6萬2000元。（檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月15日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林地檢署偵辦麥寮鄉蔡姓鄉長候選人後援會長涉嫌現金賄選，昨天約談魏姓後援會長、林姓樁腳等5人到案說明；檢方認為魏男涉嫌重大向法院聲請羈押，法院裁定40萬元交保候傳。

雲林地檢署主任檢察官吳文城今天告訴中央社記者，檢察官黃晉展昨天指揮法務部雲林縣調查站、雲林縣斗南警分局等單位，約談麥寮鄉蔡姓鄉長候選人競選總部後援會長魏姓男子（65歲）及林姓樁腳（59歲）等5人到案說明。

吳文城指出，魏姓後援會長以每票新台幣2000元為對價，交付6萬元賄款給林姓樁腳，用以賄賂林姓樁腳、家人及親友，並請求投票支持特定候選人。同時又以每票2000元的對價，交付賄款予許姓選民，請求投票支持。

偵查庭上，部分選民繳回不法所得共6萬2000元。經檢方訊問後，諭令林姓樁腳以5萬元交保候傳，另魏姓後援會長涉犯選罷法，罪嫌重大向法院聲請羈押。

經法官訊問後，以魏姓後援會長已交代部分案情，諭令40萬元交保候傳。（編輯：謝雅竹）1111115