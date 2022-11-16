風飛砂幫成員糾眾暴力鬥毆 刑事局檢肅10嫌送辦

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對外以風飛砂幫風正會分會長自居的25歲林姓男子（前左）在新竹地區多次糾眾械鬥，甚或持球棒砸毀商家等，刑事局報請竹檢指揮偵辦，歷經數個月跟監、蒐證，9月中旬檢肅10嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月16日

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）25歲林男對外以風飛砂幫風正會分會長自居，並在新竹地區吸收年輕成員加入，多次糾眾和其他幫派械鬥，甚或持球棒砸毀商家等惡行，刑事局報請竹檢指揮偵辦、檢肅10嫌送辦。

刑事局下午發布破案新聞，電信偵查大隊副大隊長游文勝表示，日前和新竹縣警察局刑事警察大隊科技偵查隊、竹北分局共同接獲情資，指林男等人組織幫派，在新竹地區吸收年輕成員加入，數次糾眾與其他幫派進行械鬥。

林男等人甚至酒後動輒與店家或其他消費者發生口角，不但糾眾毆打被害人，還持球棒砸毀商家設施，危害公眾甚鉅，立即成立專案小組並報請新竹地檢署檢察官林鳳師指揮偵辦，共同規劃檢肅行動。

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專案小組歷經數個月跟監、蒐證，追查得知林男對外以風飛砂幫風正會分會長自居，多次指揮幫眾從事暴力鬥毆及恐嚇犯行，且因林男個性暴戾、手段凶殘，使得被害人多畏懼其幫派勢力或擔心被報復，而不敢求助執法機關。

經蒐證完備後，專案小組於9月中旬在新竹縣竹北市、新埔鎮等地區陸續檢肅主嫌林男和手下成員共10人到案，全案詢後依違反組織犯罪防制條例、刑法恐嚇、傷害等罪移請竹檢偵辦。（編輯：張銘坤）1111116