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女子當街遭男持刀械重擊頭部 林口警迅速逮人

2022/11/16 16:29
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（中央社記者王鴻國新北16日電）新北市林口區昨天深夜有女子走在中正路上，突然遭陌生男子持刀械重擊頭部受傷送醫，所幸無生命危險，警方獲報迅速於今晨逮捕涉案的鍾姓男子，依殺人未遂等罪嫌送辦。

林口分局今天發布新聞稿指出，新北市林口區1名葉姓女子昨天深夜10時許走在中正路上，突然遭陌生男子自後方持刀械重擊頭部，造成葉女頭部後方撕裂傷及頭骨骨裂等傷勢，所幸意識清楚，經送醫急救後已無生命危險。

警方獲報成立專案小組調查，經調閱監視畫面發現，涉案的鍾姓男子先在五金百貨商店內竊取一把菜刀，隨後騎乘機車離開並停在中正路路旁，他見葉女經過就持刀械自葉女後方攻擊頭部，隨即騎機車逃逸。

警方表示，連夜調閱監視器發現鍾男的犯案機車停放於桃園某處所，於是安排警力埋伏守候，今天上午9時許順利鍾男逮捕，但當要打開機車車廂取出作案刀械時，鍾男與員警發生推擠並遭當場壓制。

警方表示，鍾男初步供稱是將被害人誤認為仇家並攻擊，但警方仍將持續釐清案情。警方依殺人未遂、傷害、竊盜、妨害公務等罪嫌將鍾男移送法辦。（編輯：張銘坤）1111116

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