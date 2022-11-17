台東查賄2000元買票 鄉代表候選人遭聲押

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（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東地檢署查獲陽姓鄉民代表候選人涉嫌以每票新台幣2000元賄選，昨晚約談19人到案，陽員有勾串之虞，於是向法院聲請羈押禁見，其餘交保或請回。法院目前尚未開聲押庭。

台東地檢署主任檢察官陳筱茜上午告訴中央社記者，檢察官邱亦麟昨天指揮台東縣調查站及警察局刑事警察大隊、關山分局偵辦鹿野鄉陽姓鄉民代表候選人違反公職人員選舉罷免法案。搜索候選人、樁腳住所及其他相關處所，並傳喚陽員共19人到案。

經檢察官訊問後，認為陽姓候選人以每票2000元現金交付選民，約其投票支持，有勾串共犯、證人之虞當庭逮捕後，向台東地方法院聲請羈押禁見，另廖姓、陳姓樁腳雖犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別以3萬元、1萬元交保，其餘選民請回。

陳筱茜表示，為嚴防各種不法手段妨害選舉，地檢署再次強調對妨害選舉犯行一定從嚴速辦，民眾若接獲任何候選人直接或間接賄選者，請儘速與地檢署聯繫檢舉。（編輯：方沛清）1111117