更多編輯台推薦新聞：
波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看
國際

波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情1/300
首頁 / 社會

台東查賄2000元買票 鄉代表候選人遭聲押

2022/11/17 09:22（11/17 09:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東地檢署查獲陽姓鄉民代表候選人涉嫌以每票新台幣2000元賄選，昨晚約談19人到案，陽員有勾串之虞，於是向法院聲請羈押禁見，其餘交保或請回。法院目前尚未開聲押庭。

台東地檢署主任檢察官陳筱茜上午告訴中央社記者，檢察官邱亦麟昨天指揮台東縣調查站及警察局刑事警察大隊、關山分局偵辦鹿野鄉陽姓鄉民代表候選人違反公職人員選舉罷免法案。搜索候選人、樁腳住所及其他相關處所，並傳喚陽員共19人到案。

經檢察官訊問後，認為陽姓候選人以每票2000元現金交付選民，約其投票支持，有勾串共犯、證人之虞當庭逮捕後，向台東地方法院聲請羈押禁見，另廖姓、陳姓樁腳雖犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，分別以3萬元、1萬元交保，其餘選民請回。

陳筱茜表示，為嚴防各種不法手段妨害選舉，地檢署再次強調對妨害選舉犯行一定從嚴速辦，民眾若接獲任何候選人直接或間接賄選者，請儘速與地檢署聯繫檢舉。（編輯：方沛清）1111117

陳筱茜
台東縣議員參選人樁腳贈禮品涉賄選 1萬元交保 台東縣議員參選人送百元按摩器涉賄 3萬元交保
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國民黨持續打政績牌 盼吸引中間選民