欠費逾54萬不繳遭境管 賓士男為帶女友出國全繳清

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（中央社記者劉世怡台北21日電）開賓士車的新北巿蔡姓男子因不繳交通罰單及健保費等逾54萬元，遭行政執行署台北分署限制出境後，近日因國境開放想帶女友到杜拜玩，日前繳清全部款項換取出入境自由。

行政執行署台北分署今天發布新聞稿指出，年約30歲的蔡男因超速、闖紅燈、違規停車、未繳過路費、不繳納汽車燃料使用費等遭裁罰128次，又滯納營業稅、健保費等，累計滯欠金額合計新台幣54萬多元。

台北分署指出，民國107年5月受理本案後，查知蔡男名下有MERCEDES-BENZ CLS550（2012年出廠）車輛，一度查封車子，但因車子已設定動產擔保抵押債務達115萬餘元，且鑑價金額僅85萬元，認定此動產拍賣沒有實質益處。

分署人員陸續執行蔡男的薪資及投資，並要求他辦理分期繳納；蔡男於去年3月間就部分案件辦理分期繳納，但繳納18萬元後，即未繳納。

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分署通知蔡男說明，但他無正當理由而不到場報告財產狀況，分署因此對他限制出境（海），但因適逢疫情期間返國仍須檢疫隔離，他對被限制出境（海）狀況沒有理會。

疫情紓緩，中央流行疫情指揮中心因應邊境逐步開放，於今年10月13日入境者免除居家檢疫措施，蔡男因此規劃與女友前往杜拜旅遊，為換回自由之身，於10月底繳清欠款，分署旋即解除他的出境（海）限制。（編輯：陳仁華）1111121