前立委李鴻鈞辦公室主任涉猥褻性侵 二審判4年半

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北22日電）前立法委員李鴻鈞新莊服務處主任張書維被控涉嫌對2名女記者性騷擾、性侵未遂，一審判刑7年。二審今天改依強制猥褻罪2罪及強制性交未遂罪，判刑4年6月。仍可上訴。

根據二審判決書，張書維因工作關係，認識2名女記者（以A女、B女為代號），他邀約A女參加民國108年2月間的春酒餐會，A女為與張書維建立良好關係，以利日後取得新聞素材，邀B女陪同參加。餐會結束後，張書維與A、B女前往KTV續攤，違反A、B女的意願，分別對2人強制猥褻。

判決指出，後來B女先行離開，A女因張書維有酒意，欲將張書維送回服務處辦公室，途中被告要求計程車轉往某汽車旅館，A女因不願得罪張書維而陪同辦妥入住手續，張書維在房內強制欲為性交而著手，但未達既遂犯行。

張書維曾舉行記者會反駁，質疑遭設局陷害，希望司法還清白；新北地方檢察署調查後，認為張書維確涉強制猥褻及強制性交未遂，依妨害性自主罪起訴。

一審新北地方法院審理後，依強制猥褻罪2罪及強制性交罪，判有期徒刑7年。經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審今天認定，張書維對A女著手強制性交犯行，未達既遂行為，原審就此部分論以既遂不當，此部分撤銷；張書維行為構成強制猥褻罪2罪及強制性交未遂罪，改判4年6月徒刑。（編輯：李錫璋）1111122