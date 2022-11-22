警政署：選前掃黑不手軟 強力查緝幫派犯罪事證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸、劉世怡台北22日電）外界關切政府選前掃黑執行力道。警政署刑事局今晚表示，近年積極偵蒐、查緝天道盟美鷹會和竹聯幫寶和會犯罪事證，強力貫徹系統性掃黑策略。

菱傳媒今天特刊報導，起底竹聯幫寶和會黑網圖，條列數名要角和關係圖，稱供蔡政府和警政署作為相關情資用途。警政署表示，對於幫派犯罪向來重視、也從不手軟，歡迎提供任何幫派相關犯罪情資，但必會經仔細查證，和秉持勿枉勿縱精神、除惡務盡。

刑事局晚間告訴中央社記者，警方近年針對天道盟美鷹會和竹聯幫寶和會犯罪事證嚴實蒐集、積極查緝，且破獲相關犯罪事證，以有效壓制黑道氣燄。

刑事局指出，相關案件包括，民國109年10月7、8日在新北地檢署指揮偵辦下，檢肅寶和會林姓會長及施姓幹部等人到案，林嫌以新台幣200萬元交保、2嫌羈押禁見、1嫌以100萬元交保；同年12月22日新北檢偵結，將林嫌等11人依涉嫌組織犯罪、恐嚇、擄人勒贖、恐嚇取財、殺人未遂及槍砲等案起訴。

另外，110年7月29由台北地檢署指揮偵辦，分別檢肅天道盟美鷹會王姓首腦和大掌櫃王姓犯嫌到案，兩人都以200萬元交保，全案依涉嫌組織犯罪防制條例、刑法教唆殺人、恐嚇取財等罪移送北檢偵辦中。

今年1月5日搜索逮捕具北市土方公會理事長背景的竹聯幫寶和會王姓成員等處所，拘提46人至士林地檢署偵辦，扣案砂石車共計11輛、市值約4400萬元，全案已於同年4月22日移送士檢偵辦。

針對北土南倒部分，則由士檢邀集刑事局、雲彰嘉地檢署共組專案小組，多次查緝雲嘉南地區非法營建廢土棄置場。彰化地檢署於今年10月中旬將王姓犯嫌等164人依違反刑法偽造文書及廢棄物清理法等罪起訴。

竹聯幫寶和會涉「館長」陳之漢槍擊案等案件，遭逮捕的槍手劉丞浩及籌劃者施俊吉，二審台灣高等法院8月間認定2人行為均成立殺人未遂罪；劉丞浩及施俊吉未供出幕後委託人等細節，也沒有與館長和解，原審判決並無不當，應予以維持。

不過，劉丞浩及施俊吉等人擄走犯下「紅景天吸金案」的謝姓男子部分，於二審審理期間，有與被害人成立和解，已支付新台幣460萬元，二審合議庭審酌綜合個案情節，改判施俊吉16年徒刑、劉丞浩15年6月徒刑，可上訴。

此外，施俊吉向法院聲請具保停止羈押，高院日前認定，他實際指揮幫眾實行擄人勒贖、殺人未遂等犯行，危害社會治安甚鉅，已判處重刑在案，有逃亡之虞，如僅以具保等侵害較小手段，不足以保全審判或執行程序順利進行，施俊吉仍有羈押必要，因此駁回聲請。

除此之外，新北市土地開發案「塭仔圳重劃區」傳遭黑道覬覦土方等龐大利益，今年10月26日新北檢指揮偵辦，檢肅天道盟美鷹會中和分會鄧姓分會長和蘇姓犯嫌等6人到案，首惡鄧姓犯嫌羈押禁見。

警政署表示，掌握相關幫派犯罪事證，絕對會向上溯源、向下刨根，並持續掃蕩不法幫派份子所投資、經營、賴以維生行業及依附處所，貫徹系統性掃黑策略。

另外，針對特定活躍幫派，各地區警察局也成立「掃黑專責隊」，專責深入偵蒐幫派活動不法事證，全力遏止黑道幫派危害社會治安。（編輯：李錫璋）1111122