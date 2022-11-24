英雄聯盟前世界冠軍Toyz毒品案 一審判4年2月

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曾為電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手、拿下世界冠軍的Toyz（劉偉健）涉網路販毒案，法院一審判處4年2月徒刑。（圖取自facebook.com/Toyzlau）

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（中央社記者蘇木春台中24日電）曾為電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手、並拿下世界冠軍的Toyz（劉偉健）被控在網路販毒遭檢方起訴，一審的台中地方法院今天判處4年2月徒刑。全案可上訴。

台中地院今天上午宣判，劉偉健未到庭聽判，委任律師也未到場。審判長宣判，劉偉健涉犯毒品危害防制條例，處4年2月徒刑。全案可上訴。

劉偉健被指控自民國109年11月間與友人賴姓、楊姓男子共組毒品集團，於109年12月間向方姓、江姓男子等人，以新台幣60萬元價格，購買含有第2級毒品四氫大麻酚的大麻菸彈500顆。

劉偉健接著涉指使賴男尋找合作販毒下線，陸續透過下線施姓、劉姓、李姓等男子販賣200顆大麻菸彈，並約定以售價25%至50%的比例分潤，李男另透過手機通訊軟體Telegram在社群上，以每顆大麻菸彈4500元至7000元不等價格，刊登販賣大麻菸彈訊息。

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彰化縣警察局刑警大隊於110年8月9日佯裝購毒者以16萬5000元的價格欲購買154顆大麻菸彈，李男等人被警方在台中市當場查獲偵辦，並扣得大麻菸彈154顆等證物。台中地檢署偵辦後，依違毒品等罪嫌，起訴劉偉健等8人。

今年30歲的劉偉健，網路暱稱Toyz，為知名電玩遊戲英雄聯盟玩家，曾為英雄聯盟職業競技選手。根據劉偉健的臉書（Facebook）指出，他曾拿下英雄聯盟2012年第2季世界大賽冠軍，從事網路遊戲直播工作。（編輯：戴光育）1111124