攜子共赴黃泉卻獨活 男被依殺人罪判13年定讞

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（中央社記者林長順台北28日電）台中市葉姓男子獨自扶養4歲兒子，他去年間因疫情影響，經濟窘迫，帶著兒子輕生卻獨活。台中高分院依故意對兒童犯殺人罪判處葉男13年徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

判決指出，42歲的黃男於民國108年間與妻子分居後，與兒子在台中市北屯區租屋居住，葉男去年間因COVID-19疫情生意受到影響，幾乎沒有收入，且無存款，經濟狀況困窘，萌生攜子自殺同死的念頭。

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判決表示，葉男於去年9月24日與兒子於租屋處燒炭輕生，他在第二天醒來後發現兒子死亡，想到兒子隻身赴黃泉過於孤單，27日喝農藥自盡，並躺在兒子身旁。葉妻下午打電話給葉男，葉男告知兒子死亡消息，並打電話報案。

葉男犯後坦承犯行，一審判處葉男有期徒刑14年。台中高分院認為，葉男於面臨經濟困境時，不思向外界尋求援助，無情剝奪被害人性命，社會難容，審酌葉男動機及犯後態度，改判13年徒刑。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：李亨山）1111128