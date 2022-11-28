送中國製快篩賄選 北市落選里長夫婦涉反滲透法起訴

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台北市內湖區某里長候選人邱姓女子與丈夫涉在選前受到中國人士滲透資助，以人頭收受中國製快篩試劑發送選民。士林地檢署依反滲透法及選罷法等罪嫌起訴2人。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者劉世怡台北28日電）台北市內湖區某里長候選人邱姓女子敗選，她與丈夫涉在選前受到中國人士滲透資助，以人頭收受中國製快篩試劑發送選民涉及賄選。士檢今天依反滲透法及選罷法等罪嫌起訴2人。

士林地檢署發布新聞稿指出，檢察官指揮法務部調查局台北市調查處，偵辦台北市內湖區邱姓女里長候選人與其夫陳姓男子受滲透來源資助案件，二人涉利用人頭收受中國地區生產製造的新型冠狀病毒抗原檢測試劑（快篩試劑），作為選舉賄選使用，全案經偵查終結，向法院提起公訴。

新聞稿指出，本案經搜索並傳訊被告、報關人頭及選民數人等到案釐清案情後，查獲邱女、陳男接受福建省平潭綜合實驗區臺灣事務工作部（台工部）的資助， 以60名人頭資料申報進口中國製快篩試劑各100劑，而無償取得共6000劑 ，藉此規避衛生福利部食藥署針對進口陸製快篩試劑超過100劑者，應申請專案核准的規範。

士檢指出，邱女、陳男取得中國製快篩試劑後，發送、供應給有投票權的選民，以此為對價，約定選民於11月26日里長選舉時，投票支持邱女。

檢察官偵查後，認定邱女、陳男二人行為構成反滲透法規定的受滲透來源資助，進而違反公職人員選舉罷免法的投票行賄罪，以及違反醫療器材管理法規定的未經核准擅自輸入醫療器材等罪嫌。

士檢強調，檢察官於接獲本案情資後，指揮調查局積極偵辦釐清案情，就2人受滲透來源資助賄選的犯行提起 公訴，確保國內公職人員選舉，不受境外敵對勢力滲透干預，維護選舉環境的公平，強化主權及自由民主憲政秩序之保障。（編輯：張銘坤）1111128