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台南西羅殿廟門香爐遭埋生雞腿 警方追查

2022/11/29 16:41（11/29 18:01 更新）
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台南市中西區南勢街西羅殿廟方人員27日凌晨發現一名男子在廟門香爐插入生雞腿，且噴灑疑似酒精液體。警方獲報後已調閱沿線監視器，追查男子身分及釐清犯案動機。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月29日
台南市中西區南勢街西羅殿廟方人員27日凌晨發現一名男子在廟門香爐插入生雞腿，且噴灑疑似酒精液體。警方獲報後已調閱沿線監視器，追查男子身分及釐清犯案動機。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年11月29日
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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市中西區知名廟宇西羅殿廟門香爐，27日凌晨遭1名男子埋入生雞腿及噴灑疑似酒精，廟方認為刻意破壞神威，已報警抓人，警方也展開調查及釐清犯案動機。

台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，中西區南勢街西羅殿廟方人員，27日凌晨2時許發現1名男子在廟門香爐插入生雞腿，且噴灑疑似酒精。警方已調閱沿線監視器，追查男子身分及釐清犯案動機。

警方表示，犯案男子行為涉犯刑法246條：對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

廟方則認為此男子行為嚴重破壞廟譽，也是忌諱，一定要追究到底。

民俗專家說，在香爐插入生雞腿，是降符的一種，主要是破壞神威，噴灑米酒是「加催術」，加速威力，犯案者可能是故意的。（編輯：謝雅竹）1111129

#西羅殿
#台南市警局第二分局
#刑法246條
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