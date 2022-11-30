新北表揚破台版柬埔寨案有功員警 籲求職循正常管道

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市政府今天表揚「台版柬埔寨案」破案有功員警，並提醒求職要循正常管道，注意各種詐騙陷阱，前往面試要告知親友，上網查證公司詳細資訊，注意待遇是否合理等。

新北市警察局長黃宗仁今天在市政會議，專題報告破獲「台版柬埔寨案」、求職詐欺拘禁案件，由市長侯友宜表揚偵破本案有功的淡水分局長黃南山及刑警大隊長蕭瑞豪等17名有功員警，頒贈階級章獎牌。

蕭瑞豪報告偵辦過程，透過科技偵查與手機鑑識、通訊監察的地緣剖析，以及整合分工向上溯源、掌握金流等，才能一舉破獲35名詐欺集團犯嫌，成功營救58名被害人，但遺憾仍有3名被害人遇害身亡。

蕭瑞豪表示，未來針對求職詐騙案將在受理後立即通報，成立機動專案小組，透過大數據分析、清查可疑的旅宿業和社區大樓，以掌握營救市民的時效。

黃宗仁除感謝衛生局協助新北市立醫院在案發後，提供被害人後續醫療協助與創傷輔導心理諮商，也提醒民眾要建立自我防衛意識，求職過程防止遭詐騙。

他呼籲民眾求職務必循正常管道，面試過程要特別注意各種詐騙陷阱，前往面試地點要告知親友，上網查證公司詳細資訊、應徵工作內容及職位與待遇是否合理等。

勞工局長陳瑞嘉說，此次詐騙案的作案手法是透過臉書（Facebook）管道，將與教育局合作無論是校園、職場或數位網路持續宣導；市府備有多項就職輔導媒合方案，民眾可多利用。

侯友宜致詞表示，警察是國家的警察、人民的警察，是要為這塊土地付出，毒品與求職詐騙案影響全台灣與國際，危害人民生命與導致家庭破碎；他謝謝認識將近半世紀的警察局長黃宗仁凝聚同仁向心力守護新北市民，並展現執法效率、公權力及正義態度。

侯友宜說，「台版柬埔寨案」是從新北抽絲剝繭找出線索，感謝警方願意花時間找回被害者，並一步一腳印快速整合各團隊，以科技偵查分工合作，讓被害者平安回家。（編輯：陳仁華）1111130

新北警方破獲「台版柬埔寨」求職詐欺拘禁案件，市長侯友宜（左）30日在市政會議中，表揚偵破有功的淡水警分局警員蘇子軒（右）等有功人士，頒贈階級章獎牌。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月30日

新北市警方破獲求職詐欺拘禁案件，有功員警30日接受市長侯友宜（左）頒贈階級章獎牌表揚，新北市刑警大隊偵二隊長鄭羽舜（右）開心受獎。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月30日

新北市警察局長黃宗仁（右2）、市刑大大隊長蕭瑞豪（前左）30日在市政會議中專題報告破獲「台版柬埔寨」求職詐欺拘禁案件過程等。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月30日