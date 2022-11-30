跨海指揮綁架男童 男子判刑5年定讞

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（中央社記者蕭博文台北30日電）陳姓男子95年間因案逃亡中國，涉跨海指揮表弟等人綁架李姓友人兒子，但未取贖款即放人。陳男逃亡14年後落網，一、二審均判處陳男5年徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

一審士林地方法院判決書指出，曾為職棒簽賭組頭的陳姓男子犯懲治盜匪條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，判刑確定後未到案，民國95年間逃亡中國。

95年4月間，陳姓男子為籌措逃亡費用及清償債務，萌生擄人勒贖犯意，與曾姓表弟共謀綁架李姓友人在台就讀小學二年級的兒子，由曾男返台執行。

陳男以電話指揮犯案，告知李男在台住址等資訊；曾姓男子則找來旗下酒店3名員工，於95年6月20日上午，在李男新北市住處附近，當著外籍看護工的面，將男童強拉上車，帶往新竹市看管。

曾姓男子擄人得逞後多次致電男童母親，要求準備贖金新台幣6000萬元；95年6月22日晚間，曾男等人因無法順利取得款項，且得知警方全力追緝，才將男童載往八仙樂園附近釋放。

曾姓男子落網後遭判刑3年10月定讞，另3名酒店員工各遭判處3年8月至3年10月不等刑期確定；主謀陳姓男子長年藏匿中國，109年12月間才遭警查獲歸案。

陳姓男子矢口否認，辯稱完全沒有參與，指表弟才是主謀，單純想要卸責才把責任推給他；一審勾稽綜合全案事證，認定陳男犯擄人勒贖罪事證明確。

一審依故意對兒童犯擄人勒贖罪，判處有期徒刑5年，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認定一審認事用法、量刑均無違誤，駁回上訴，仍判他5年徒刑。

陳男不服二審判決提起上訴，日前遭最高法院駁回，全案確定。（編輯：李亨山）1111130