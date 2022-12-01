沒收新制釋憲案 汪傳浦兒不受理其餘2日宣判

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（中央社記者林長順台北1日電）沒收新制上路後，軍火商汪傳浦家人因拉法葉案被沒收4億8719萬餘美元，聲請憲法審查，憲法法庭裁定不受理。另味全等認為刑法沒收規定有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭2日宣判。

沒收新制於民國105年7月1日施行。味全公司因油品案，智慧財產法院於106年4月27日認定前味全公司董事長魏應充對98配方調合油部分構成詐欺等罪，判處2年徒刑定讞，另宣告沒收味全公司犯罪所得新台幣3292萬8820元。

味全公司主張，油品案一審判決為105年3月間，沒收新制還沒施行，沒有宣告沒收，因此可見智財法院的判決，就新法沒收效力有回溯，明顯牴觸憲法之禁止法律溯及既往原則等，不當侵害味全公司的財產權，有違憲疑慮，聲請釋憲。

憲法法庭於7月19日進行言詞辯論，依憲法訴訟法規定，裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示，不過，因10月間另有案件併入，憲法法庭日前公告延期，日前公告訂於12月2日下午3時宣示判決。

另一方面，刑法沒收新制上路首日，檢方追討拉法葉艦案犯罪所得，向法院聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元。最高法院總計裁准追討犯罪所得本金4億8719萬2808.72美元（約新台幣135億餘元）確定。

汪家興及3家境外公司認為，最高法院2次裁定，有違反憲法第1條、第2條、第8條、第15條及第23條疑義，聲請法規範憲法審查。

憲法法庭指出，因汪傳浦兒汪家興已出境台灣，3家境外公司的營業處所也都在國外，委任訴訟代理人的委任書文件，均應經我國駐外館處驗證證明，不過，聲請人無法提供合法的驗證文件，因此裁定不受理。（編輯：李亨山）1111201