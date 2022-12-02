女進口仿冒遊戲機轉賣 判賠任天堂37萬多

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）蘇姓女子自中國以平均150元買進上千台仿冒遊戲主機，再以每台199元販售。但因主機內含任天堂旗下瑪利歐系列等遊戲，蘇女遭依違反著作權法判3月，另須賠任天堂37萬多。

蘇女到案後雖辯稱，不知道這些遊戲機是仿冒商品，也不知道這樣做會犯法。但法官認為蘇女違法事證明確，據此依違反著作權法散布侵害著作財產權重製物罪，判她有期徒刑3個月，可易科罰金，全案可上訴。

民事求償部分，任天堂委任律師依每個遊戲單價新台幣450元計算，蘇女侵權總值已達140萬4000元，但任天堂僅求償90萬元；侵害任天堂註冊商標部分，則求償47萬5200元，總計求償137萬5200元。

法官審理後，依蘇女每台遊戲機販售價199元的100倍，作為應賠償任天堂的商標損害金額，並依侵害9個商標權，算出應賠償17萬9100元；侵犯著作財產權部分，則應賠償任天堂20萬元，總計應賠任天堂37萬9100元。

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高雄地方法院判決指出，蘇女民國109年3月起自中國購物網站以平均約新台幣150元低價購買上千台內含400種盜版遊戲軟體及商標的仿冒掌上型遊戲機後，再到拍賣網站上以每台199元販售賺取差價。

網路巡邏員警發現後，下單購入一台主機，並發現主機內含26款日本知名遊戲公司任天堂旗下的瑪利歐系列等遊戲，經前往蘇女住處搜索，查扣尚未售出的1002台掌上型遊戲，並查出她至少已賣出120台仿冒掌上型遊戲機，據此依違反著作權法送辦。（編輯：郭諭儒）1111202