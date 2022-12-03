派出所長婚外情 中山分局：記1大過調非主管職務

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台北市警察局中山分局表示，長安東路派出所已婚吳姓所長遭檢舉與女子有不正當交往，經查後屬實，依違反警察風紀規定，記1大過。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市警察局中山分局表示，長安東路派出所已婚吳姓所長遭檢舉與女子有不正當交往，經查後屬實，依違反警察風紀規定，記1大過，並報請市警局調整為非主管職務。

台北市中山警分局今天發布新聞資料指出，長安東路派出所所長有不當交往及言行失檢，經查情節屬實，因所長身為幹部，未能以身作則，違反警察風紀規定，加重記1大過處分，並報請台北市警察局調整為非主管職務。

警方表示，已婚的吳姓派出所長在長安東路派出所任職約2年多，近期傳出與未婚女性有不當交往，警分局接獲檢舉，當事人事後向警分局主官坦承，經督察組查處後屬實，記1大過處分。

中山警分局表示，向來重視員警風紀，涉及違法違紀案件都依法嚴查究辦，秉持絕不掩飾、不護短、不庇縱態度，全力杜絕員警發生風紀案，以維護警察整體優良形象。（編輯：戴光育）1111203