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首頁 / 社會

不滿網友臉書留言內容 恩恩爸再提告妨害名譽

2022/12/4 19:02
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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）染疫死亡童「恩恩」的父親因不滿網友在臉書Facebook留言嗆「垃圾、該死」等語，今天赴派出所提出妨害名譽告訴，表示「讓你為自己的行為負責」。

新北市2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後離世，「恩恩」的父親質疑遭延誤就醫，積極追查「消失81分鐘」真相，引發社會關切。

恩恩爸今天在臉書分享一張警方受（處）理案件證明單照片，並發文表示，「酸民太多，先抓第2個人！我不認識你，但你卻輕易傷害我們全家。一定要讓你為自己的行為負責」。

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根據恩恩爸分享的報案受理證明顯示，今天中午12時許到派出所報案，報案內容是有網友在臉書粉絲專頁「羅友志 友話直說」惡意留言妨害名譽，因此向警方報案。

然而，這並非恩恩爸首次對網友提告。恩恩爸於11月26日也在臉書貼文指出，因有網友在臉書留言稱「我為你的懦弱和無恥感到無比噁心、垃圾、無恥」等語，因此到派出所提出妨害名譽告訴。（編輯：方沛清）1111204

#恩恩爸
#COVID-19
#Facebook
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