南投小隊長酒後騷擾女警記一大過調職 分局長連坐

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（中央社記者吳哲豪南投5日電）南投爆出多名警官受邀前往台中市參加餐會結束、有偵查隊小隊長酒後回分局騷擾女警；南投縣警察局指出，小隊長記一大過調整服務地區，改調行政警察警員，分局長則因危機處理失當記申誡2次。

有媒體報導指稱，南投縣某分局一名小隊長，日前與單位同仁一起前往台中市參加餐會，餐會結束後，小隊長請一名女警代駕，返回分局後卻酒後失態，跑到女警宿舍騷擾對方。

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南投縣警察局今天發布新聞稿回應指出，小隊長酒醉失態騷擾女警，言行傷害警察名譽，情節重大，除記一大過調整服務地區外，也改調成為行政警察警員；分局偵查隊長也因未能妥適處理酒後失態騷擾事件，記過2次，並調整服務地區；分局長也因未能即時處置，危機處理失當，記申誡2次。

縣警局指出，有關女警遭騷擾部分，已依照兩性平權程序做好保護當事人措施，並依規定立案、通報、諮商等協助；另外有關台中市飲宴一節，內政部警政署已介入調查，相關細節無法回應。（編輯：陳仁華）1111205