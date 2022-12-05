多名警官赴富商招待所 中市警察局：嚴查嚴辦

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）南投爆出多名警官受邀前往台中市一處富商私人招待所參加宴飲，後續引發性騷擾事件，當天台中也有多名警官獲邀參加餐會，台中市警察局今天表示，不庇縱、不掩飾，嚴查嚴辦。

有媒體報導指稱，南投縣某分局一名小隊長，日前與單位同仁一起前往台中市參加餐會，餐會結束後，小隊長請一名女警代駕，返回分局卻酒後失態，跑到女警宿舍騷擾對方，小隊長記一大過調整服務地區，改調行政警察警員，分局長則因危機處理失當記申誡2次。

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事發當天，有台中、南投縣多名二線三星以上的警官，獲邀到富商的私人招待所參加餐會，後因南投小隊長涉及酒後性騷擾一案，衍生了案外案。

台中市警察局今天透過文字稿表示，中部地區10月間有警界人士前往台中市一處私人招待所飲宴，市警局督察室日前接獲情資反映，已主動積極查處中，將秉持不掩飾，不庇縱、不徇私原則，依法嚴查嚴辦，展現整飭風紀決心，維護警察整體優良形象。（編輯：郭諭儒）1111205