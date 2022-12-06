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無名女浮屍14年 基隆警比對金項鍊助歸根

2022/12/6 12:51（12/6 14:06 更新）
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基隆市一具女浮屍安葬在南榮公墓無主墓區長達14年，警方發現無名屍脖子配戴金色細項鍊，特徵與失聯人口陳女相近，通知陳女的弟弟（左）和妹妹到場，並採集DNA比對後確認為陳女，讓她得以落葉歸根，也了結家屬一樁心願。（基隆市警察局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月6日
基隆市一具女浮屍安葬在南榮公墓無主墓區長達14年，警方發現無名屍脖子配戴金色細項鍊，特徵與失聯人口陳女相近，通知陳女的弟弟（左）和妹妹到場，並採集DNA比對後確認為陳女，讓她得以落葉歸根，也了結家屬一樁心願。（基隆市警察局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月6日
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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆碧砂漁港97年間發現女浮屍，因無人認領安葬在無主墓區14年，警方發現無名屍脖子佩戴金色細項鍊，特徵與失聯人口陳姓女子相近，經比對DNA後確認為陳女，讓她得以落葉歸根。

基隆市警察局今天發布新聞稿表示，刑警大隊偵二隊分析比對數百筆資料後，發現無名屍與台北市失聯人口陳女（37年次）特徵相近，調出身分證照片比對，陳女照片脖子佩戴一條項鍊，而無名屍脖子上也有一條項鍊，放大比對，2條均為金色細項鍊，且沒有任何花樣，專案小組信心大增。

經通知陳女的弟弟和妹妹到場，再提示法醫解剖報告特徵，家屬看到資料不禁潸然淚下，直說「沒錯，我已經感覺到這具無名屍就是姊姊」。

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陳女的弟弟和妹妹並向警方表示，姊姊沒有子女，父母也已往生，因為兄弟姊妹沒有同住，所以不確定姊姊是失蹤或失聯，才會14年來都沒有報失蹤人口，期間家屬也曾盡力找尋甚至求神問卜，至今雖已過14年但家屬沒有放棄，期盼奇蹟出現，姊姊能回家團圓。

經警方採集家屬檢體送法務部法醫研究所比對DNA，結果吻合，確認這具無名屍就是陳女，為安葬在南榮公墓無主墓區長達14年的「A067無名女」正名，讓陳女不再是無主孤魂，也了結家屬一樁心願。（編輯：李錫璋）1111206

#基隆市警察局
#南榮公墓
#法務部法醫研究所
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