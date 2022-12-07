持刀搶劫市場女菜販 犯嫌熟悉路線反而露出馬腳

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一名男子11月29日持刀行搶和美菜市場女菜販，警方調閱監視器發現犯嫌對市場很熟悉，緝獲在市場打零工陳姓男子，起出剩餘贓款及做案衣物等證物。（警方提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年12月7日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）一名男子日前持刀行搶和美菜市場女菜販，警方調閱監視器發現犯嫌對市場很熟悉，進一步鎖定在市場打零工陳姓男子涉案，犯後4個多小時在網咖查獲陳男，起出剩餘贓款100多元。

彰化縣警察局和美分局今天辦理破案記者會表示，轄區和美菜市場11月29日發生一起歹徒持刀強盜財物案，一名男子利用女菜販晚間收攤、人潮較少時段，持刀脅持女菜販拉進暗巷行搶，過程劃傷女菜販手指，得手現金新台幣400多元，犯後隨手丟棄做案刀械逃逸。

和美警分局獲報，立即由偵查隊、和美派出所組成專案小組共同偵辦，並報請彰化地方檢察署檢察官指揮，經調閱監視器及訪查市場目擊攤商，鎖定在市場打零工的50多歲陳姓男子涉有重嫌，進一步利用警方建置的天眼防衛網擴大追查動向，發現往彰化市方向逃逸。

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偵查隊長鄭登源今天接受媒體聯訪表示，陳男犯後立即更換衣物，企圖製造斷點增加查緝困難，經專案小組緊追逃逸路線，案發後4個多小時在彰化市一家網咖查獲躲在包廂的陳男，犯案所得贓款只剩百餘元，並起出做案衣物等證物，全案詢問後依強盜罪嫌移送偵辦。

鄭登源表示，陳男工作不穩定，經濟收入不佳，由於缺錢花用因此就近在市場行搶，案件移送彰化地檢署偵辦，陳男遭檢察官向法院聲請羈押獲准。（編輯：黃世雅）1111207