高院北院將落腳華山 許宗力：緩解空間不足問題

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（中央社記者林長順台北7日電）台灣高等法院與台北地方法院「華山司法園區樹木保護移植與復育暨月台拆遷工程」今天舉行動土典禮。司法院長許宗力表示，未來將緩解法院空間不足等問題，提升民眾訴訟權益。

華山司法園區位於市民大道、林森北路及北平東路間，面積共計2.33公頃，台灣高等法院及台北地方法院在工程完工後將遷到華山司法園區內，2法院今天舉行「華山司法園區樹木保護移植與復育暨月台拆遷工程」開工動土典禮。

司法院長許宗力致詞時表示，期盼已久的「華山司法園區新建工程」第一階段工程正式開工，未來將可有效緩解首善之區法院空間不足及擁擠問題，也象徵著台北地區民眾的訴訟權益將向上提升。

許宗力指出，近30年來全國司法案件量激升，使用法院的民眾及司法人員大量增加，但是位於北部地區的各級法院院舍普遍老舊且空間嚴重不足，影響人民訴訟權益甚鉅，司法院經長年積極爭取，取得位於台北市華山地區的行六用地，並獲得總統大力支持。

他表示，華山司法園區未來將由北院及高院進駐，相關工程委請營建署代辦，並委託優秀的建築師規劃設計監造及專業營造團隊施工，希望能建構先進、完善的法庭與服務空間， 提供人民友善的審判訴訟及公共服務環境，讓華山司法園區成為 「追求社會公平正義的殿堂、培養公民法治精神的學堂」。

北院院長黃國忠指出，高院及北院承載的案件量非常龐大，人員合計2300多人，加上即將實施的國民法官新制，每天到法院洽公的律師、調解委員、證人、鑑定人、志工及民眾將高達3000人以上，現有空間絕對沒辦法支撐、因應。

黃國忠說，加上現有院舍分處各地，人民洽公及行政管理上也非常不便利，法院非常期盼有新的、優質院舍，服務大台北地區民眾，同時改善擁擠不堪的辦公環境，所以才有2個法院的遷建計畫，今天進行先期工程動工，主體工程也將陸續進行。

他表示，原本在行六用地上的華山貨運站是歷史建築，基地上的受保護樹木及月台將於園區內予以移植、復育及解構、保存，也將歷史建物華山貨運站於現址修復及再利用，融合新的建物及環境，重新賦予新的生命與活力。（編輯：張銘坤）1111207