南警威力掃蕩槍黑毒 多人被逮送辦

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台南市政府警察局持續「掃黑」、「緝毒」威力掃蕩，8日起連續2天破獲改造槍械、毒品及色情交易案，逮捕多人送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月10日

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市政府警察局連日來持續「掃黑」、「緝毒」威力掃蕩，8日起連續2天破獲改造槍械、毒品及色情交易案，多人被逮送辦。

30歲陳姓男子涉犯毒品案，台南市二分局昨天在永康區陳男住處埋伏，趁陳男準備取車外出時，在停車場控制逮捕，住處查獲1把改造手槍、毒品安非他命3包等贓物，全案訊後依槍砲、毒品罪嫌送辦。

永康警分局8日清晨在永康區中山南路巷內發現一輛汽車違規怠速停車遭員警攔下盤查。葉姓駕駛隨即將一包不明結晶物品塞進駕駛座下方，但仍被搜出31包海洛因、19包安非他命、1包大麻，全案訊後依法送辦，並擴大追查毒品來源。

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另外，中西區金華路上一家KTV包廂瀰漫K毒臭味，警方臨檢發現吸食後的K菸，包廂內3名男子尿液出現K他命陽性反應依法送辦。

警方昨天也在中西區觀亭街某家養生館查獲色情按摩，穿著清涼服裝女侍以50分鐘收費新台幣1700元為男客色情按摩，店家從中抽取700元媒介。40歲林姓負責人、35歲郭姓櫃台、40歲吳姓男客、32歲劉姓女侍等人分別依妨害風化罪嫌、社會秩序維護法送辦及裁罰。（編輯：孫承武）1111210