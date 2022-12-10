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東北季風影響合歡山路面結霜 機車騎士打滑摔車

2022/12/10 15:27（12/10 15:36 更新）
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省道台14甲線指標32.5公里處、合歡山水晶宮路段10日清晨路肩山陰處結霜，有機車騎士打滑摔車，所幸僅有擦傷，警方隨即到場擺放交通錐警示用路人。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月10日
省道台14甲線指標32.5公里處、合歡山水晶宮路段10日清晨路肩山陰處結霜，有機車騎士打滑摔車，所幸僅有擦傷，警方隨即到場擺放交通錐警示用路人。（警方提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年12月10日
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（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）東北季風影響，省道台14甲線合歡山路段今天清晨路肩山陰處結霜，有機車騎士打滑摔車，幸僅擦傷，警方擺交通錐警示，以免夜間低溫結霜又釀事故，公路總局也提醒駕駛人注意。

中央氣象局8日表示，9日起冷空氣愈來愈強，氣溫逐日緩降，模式模擬14日、15日東北季風及冷空氣再增強，中部地區將降溫有感；由於東北季風影響，氣象局今天發布雙北及基隆、宜蘭地區大雨特報，今天北部及東北部天氣濕涼，其他地區早晚涼，迎風面水氣較多。

橫跨南投縣、花蓮縣的合歡山是知名追雪景點，今年合歡山雪季勤務12月31日至112年2月28日執行，台14甲線18公里處南投縣翠峰至41公里處花蓮縣大禹嶺路段，將依降雪及路面結冰狀況實施夜間封閉管制；雪季期間若遇下雪、積雪管制交通，未下雪則實施交通疏導。

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根據氣象局「合歡山頂」測站觀測資料，今天凌晨至清晨氣溫約攝氏4.8度至6.7度，台14甲線指標32.5公里處、「水晶宮」路段路面結霜，有機車騎士因此打滑摔車，轄區南投縣警察局仁愛分局執勤員警調用交通錐前往水晶宮路段警示，路面結霜情形中午融化。

交通部公路總局第二區養護工程處今天下午發布新聞稿表示，東北季風影響，氣溫下探，台8線、台14甲線高海拔路段有較高機率出現路側結冰現象，提醒用路人確認天氣與路況，隨車攜帶雪鍊應變並小心慢行，將視實際天氣狀況，不排除啟動道路管制。（編輯：黃世雅）1111210

#氣象局
#水晶宮
#合歡山
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