中市機車行變槍枝改造工廠 警方查獲法辦

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市警察局今天宣布查獲改造槍枝案，嫌犯以機車行為掩護，非法從事槍枝改造，所改造的槍枝經鑑定具有殺傷力，全案依法移送法辦，並由台中地檢署起訴在案。

台中市警察局刑警大隊接受媒體聯訪指出，日前據報有人利用機車行做掩護從事槍枝改造非法行為，經報請檢方指揮偵辦，並持台中地方法院核發的搜索票前往潭子區一家機車行搜索。

警方當場查獲葉姓男子（42歲）到案，並查扣改造槍枝1把、彈匣1個、彈殼1個、撞針1根、砂輪機2組、車床1台及改造工具一批等贓證物，全案於11月間經台中地檢署檢察官以違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴在案。

警方指出，葉男平日在潭子區經營機車行，精通機械維修知識，機車行還獲顧客於Google Maps評論為5顆星，留言「老闆手藝很好精通輕、重型機車的維修技術，更厲害的是能自己動手製作損壞配件」，可見葉男維修機車服務頗受顧客好評。

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而葉男竟於機車行歇業時鑽研槍枝改造相關技術，警方追查發現，葉男先在玩具店以新台幣1萬8000元的價格購入俄羅斯進口的馬可洛夫型非制式空氣手槍，接著利用自身機械改造專業，以機車行內的車床、鑽頭等工具進行改造，貫通槍管並換置自行製作的撞針，並以空砲彈試射確認槍枝得以擊發，成為具有殺傷力的改造槍枝。

警方表示，葉男落網後坦承犯行，且查扣的改造槍枝經送刑事警察局鑑定認為具殺傷力，因此全案經檢察官偵查終結，認為葉男未經許可製造可發射子彈具有殺傷力改造槍枝的犯罪事證明確，依法提起公訴在案。（編輯：謝雅竹）1111212