59期調查官學員4天花東單車挑戰啟程 促關懷環境

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調查局表示，調查班第59期受訓學員12日起展開4天的花東海岸自行車挑戰暨參訪活動，希望以友善愛地球方式深度探訪鄉土。（調查局提供）中央社記者劉世怡傳真 111年12月12日

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（中央社記者劉世怡台北12日電）調查局表示，調查班第59期受訓學員今天起展開4天的花東海岸自行車挑戰暨參訪活動，除互相扶持及自律鍛鍊體能外，藉此關懷環境、社會、鄉土與提升公民素養。

調查局發布新聞稿指出，幹部訓練所是培養國家調查官的搖籃，有志成為調查官，必須參加調查特考，錄取後更要在幹訓所進行為期1年的訓練，成績合格方可結訓成為國家的調查官。

調查班第59期學員，調查局表示，自民國111年4月25日開訓，目前訓期已近尾聲，為了在期末驗收訓練成效，並關懷環境、社會、鄉土與提升公民素養，特別舉辦這次自行車挑戰暨期末參訪見學活動，希望以友善愛地球方式深度探訪鄉土，建立國家未來的調查官與環境、社會連結。

這次活動，調查局指出，今天下午至花蓮縣七星潭海灘進行淨灘活動，以實際行動響應對海洋生態及環境保護的重視；14日將安排參觀法務部矯正署台東戒治所，探究司法矯正輔導工作。

行程中，調查局表示，也將安排參觀多處原住民文化館及部落，探訪台灣東部豐富文化特色及美麗景緻，認識原住民歷史脈絡與淵源，加深在地文化關懷及認同。

新聞稿指出，這次自行車挑戰為幹訓所第2次舉辦，去年成功完成西半部3天挑戰，今年騎乘天數增加1天，對於未經騎乘腳踏車專業訓練的學員而言，更具有挑戰性。

調查局表示，學員在訓期中除培養專業知能，更在開訓至今持續以自律精神鍛鍊體能，「一個人可以騎很快，一群人可以騎很遠」，學員將秉持「團結」理念互相扶持，共同完成這次挑戰。（編輯：戴光育）1111212