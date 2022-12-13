館長槍擊案延燒 前寶和會長邵柏傑涉組織犯罪檢方起訴求重刑

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竹聯幫寶和會成員犯「館長」槍擊案與多起擄人勒贖、恐嚇取財等重大案件並遭判刑，新北檢13日再依違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴前寶和會長邵柏傑等2人。圖為網紅「館長」陳之漢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者高華謙新北13日電）竹聯幫寶和會成員犯「館長」槍擊案與多起擄人勒贖、恐嚇取財等重大案件並遭判刑，新北檢今天再依違反組織犯罪防制條例等罪嫌起訴前寶和會長邵柏傑等2人，並建請從重量刑。

檢警調查發現，網紅「館長」陳之漢於民國109年遭槍擊，槍手劉丞浩隨即投案，但因劉丞浩經事前演練，已經備妥辯護律師並更換慣用手機，企圖製造層層斷點。

檢警經抽絲剝繭，查出劉丞浩是竹聯幫寶和會成員，另查出寶和會涉犯「台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會前理事長王國振」等2件槍擊案、1件擄人勒贖案及1件恐嚇取財未遂案等。

新北地檢署109年12月對寶和會會長林修伯、副會長梁智勝、大組長施俊吉與劉丞浩等幹部及成員共11人以涉犯組織犯罪防制條例、擄人勒贖、恐嚇取財及槍擊殺人案一併起訴。

二審的台灣高等法院今年8月依據殺人未遂等罪判劉丞浩15年6月、施俊吉16年，其他人被判10個月到8年不等徒刑。全案可上訴。

新北檢對邵柏傑、寶和會組長劉志強另行簽分案偵辦，經破解數位採證還原共犯手機資料、清查金流及訊問相關共犯與證人等，認定邵柏傑、劉志強涉犯組織犯罪防制條例及恐嚇取財未遂罪嫌，依法提起公訴。

新北檢認為，邵柏傑是寶和會組織前會長及精神領袖，為獲取鉅額利益並壯大組織，由組織成員暴力犯罪，嚴重破壞社會治安，且邵柏傑在恐嚇案件中負責指揮，動輒要求上千萬利益，惡性重大；至於劉志強則矢口否認犯行，犯後態度不佳，並涉恐嚇取財等犯行，建請法院對2人從重量刑。

新北檢指出，檢警積極偵辦「館長」遭槍擊案，清查犯罪組織相關犯罪，且往上溯源，絕無外界所謂「上面檢察官壓下來，不敢辦」情況，專案小組仍將持續追查幕後指使者，瓦解並遏止黑幫犯罪，維護民眾生命、財產安全。（編輯：戴光育）1111213