詐騙機房藏匿台中商辦大樓 24人落網收押禁見

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游姓男子為首的詐騙集團以博弈網站詐騙賭客，刑事局中部打擊犯罪中心破獲詐欺機房，查扣2輛名車。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年12月14日

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）21歲游姓男子為首的詐欺集團，涉嫌在台中市七期新式商辦大樓成立博弈機房，詐騙賭客牟取暴利，警方動員百名警力搜索，查扣名車、名錶、名包等，游男等24人遭法院裁定羈押禁見。

中部打擊犯罪中心今天召開記者會，警方指出，為防止詐欺集團承租高級商辦大樓隱匿其中，刑事局偵查第六大隊與台中市警察局成立專案小組，合力重點清查台中市區內假科技公司高度密集的高級商業大樓。

警方指出，歷經1年蒐證偵查，掌握以游男為首的詐欺集團，在台中市七期新式商辦大樓內的3處機房後，搜索查扣電腦、手機外，還有藍寶堅尼及BMW、百達翡麗等名牌手錶、愛瑪仕等名牌包等。

警方調查，游男等人在台中市多處成立網路博弈機房，先用誘人廣告發送簡訊，等待吸引成為會員後，再安插報明牌，協助投注代操獲利，或利用博弈客服私下與被害人培養感情後，加入其他投資群組，轉介到虛假貨幣平台投資；最後用「代操獲利手續費」、「出金作業手續費」、「繳交報稅金額」、「非洗錢行為確認保證金」等各式理由，拒絕被害人出金兌現。

警方拘捕游男等人到案，警訊後依涉犯詐欺、賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦，檢方聲押主嫌游男等人，法院裁定游男等24人羈押禁見。（編輯：陳仁華）1111214