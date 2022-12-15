國10高雄燕巢路段車禍 小貨車追撞緩撞車釀1死1傷

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林姓男子15日上午駕駛小貨車行經高雄國道10號西向20.5公里處，在變換車道時追撞停等於輔助車道的事故警戒緩撞車，小貨車右側車頭全毀，造成林男受鈍挫傷、藍姓乘客送醫不治。（國道公路警察局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月15日

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）林姓男子今天上午駕駛小貨車行經高雄國道10號西向20.5公里處時，在變換車道過程追撞停等於輔助車道的事故警戒緩撞車，林男受鈍挫傷、藍姓乘客送醫不治，事故已於中午排除。

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國道公路警察局第五公路警察大隊中午發布訊息指出，小貨車駕駛32歲林男上午10時許行經國道10號西向20.5公里高雄燕巢路段時，在變換車道過程中追撞停等於輔助車道，正在執行警戒故障車任務的事故警戒緩撞車，造成小貨車右側車頭全毀，車上林姓駕駛和56歲藍姓乘客受傷送醫。

警方到場將2人送醫，經診斷林男意識清醒，頭、胸部受鈍挫傷，但藍姓男乘客經急救仍宣告不治。事故雙方駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因仍待釐清。事故現場也於中午11時4分排除，全線恢復通車。（編輯：黃世雅）1111215