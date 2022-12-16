輔大發現疑似爆裂物與奇怪訊息 警拆解逮1嫌

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警方12日晚間7時許接獲輔仁大學教官報案，指學校某大樓發現裝有不明物體的塑膠罐（圖），疑似有爆裂物，警方拆解後確認安全無虞，並逮捕林姓嫌犯。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年12月16日

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（中央社記者高華謙新北16日電）輔仁大學教官12日晚間在校園內發現疑似爆裂物，警方拆解發現是塑膠罐內有塑膠刀及多張紙張，還留有奇怪訊息紙條，無爆裂危險；經循線追查，已將涉案50多歲林姓男子移送偵辦。

新北市政府警察局新莊分局12日晚間7時許接獲輔仁大學教官報案，指學校某大樓發現裝有不明物體的塑膠罐，疑似有爆裂物，新莊分局偵查隊長徐子胤立刻帶鑑識小組等到場勘查，並轉報刑事局偵查第5大隊防爆隊到場處置。

防爆人員12日晚間9時50分結束拆解作業，發現疑似爆裂物塑膠罐內有1支塑膠刀及多張文宣紙張，還有紙張寫著「敬啟者：內含濕背秀，絕對不是炸Eggs，限18歲以下始能使用，後果自負」等訊息。

防爆人員當場確認無爆裂之虞，並由新莊分局偵查隊鑑識人員帶回相關物證採集跡證。

新莊分局調閱監視器，發現犯嫌為50多歲林姓男子，已在14日拘提林男到案，全案移送檢方偵辦。（編輯：李錫璋）1111216