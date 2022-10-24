新北三峽爆炸案5傷 男囤大量爆竹煙霧彈疑用來討債

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新北三峽某社區23日發生爆炸，警方調查爆炸處在劉男家裡儲藏室，現場有大量鞭炮、煙霧彈（圖）及4把模擬槍。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月24日

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（中央社記者高華謙新北24日電）新北三峽某社區昨天發生爆炸，警方調查爆炸處在劉男家裡儲藏室，現場有大量鞭炮、煙霧彈及4把模擬槍。由於劉男曾用鞭炮與玩具槍討債，不排除他囤放危險物品與討債有關。

新北市政府警察局三峽分局昨天下午3時43分獲報，三峽區大同路319巷內某社區發生爆炸，波及12戶住戶，造成多戶門窗毀損，5人受傷，除了在爆炸現場的劉男傷勢較嚴重、正在加護病房插管治療外，其餘傷者送醫均無生命危險。

至於昨天現場出現不明黃色與黑色粉末，疑為引起爆炸的因素之一。經鑑識人員調查，確認爆炸地點為劉男住家3樓、4樓樓中樓儲藏室內，現場存放大量市售鞭炮與煙霧彈等危險物品，黃粉是煙霧彈爆炸噴發粉末，黑色粉末則是鞭炮爆炸後引起；可能因保存不慎而引燃爆炸。

警方調查，當時劉男的妻子與母親都在3樓看電視，劉男獨自上4樓後就突然爆炸。不過家屬對劉男在儲藏室囤放危險物品均表示不知情。

警方表示，現場未查獲任何改造工具或爆裂物，不過爆炸的儲藏室內架上有4枝模擬槍，另有1枝改造槍噴飛到室外花圃。

警方調查，劉男曾有使用鞭炮、玩具槍等多項討債紀錄，還有毒品、詐欺與妨害秩序前科，研判囤放這些危險物品應與討債有關。

至於爆炸原因及囤放物品動機，需等劉男清醒後才能調查，全案目前朝公共危險、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌報請台灣新北地方檢察署指揮偵辦。（編輯：張銘坤）1111024