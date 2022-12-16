桃園檢警破獲人口販運詐騙集團 起訴9名成員

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園檢警偵辦柬埔寨詐騙案，今年8月先查到4人送機小組，隨著林姓男子等幹部陸續返台，檢警再發動2波行動逮捕8名成員，桃檢今天偵結起訴林男為首的亨泰人口販運集團9名男女。

桃園地方檢察署發布新聞稿表示，檢察官塗又臻指揮桃園市警察局桃園分局及大溪分局，共同偵辦詐欺集團佯以高薪等方式，在臉書社團等平台詐騙國人前往緬甸KK園區、柬埔寨等，從事人口販運惡行。

檢警調查指出，32歲林男擔任主管兼督導，是台籍幹部在緬甸最高幹部，指揮林姓、王姓、朱姓3名組長，並由3人指導所屬組員負責刊登廣告誘騙國人赴緬甸、泰國或柬埔寨工作，在被害人上當後就遙控送機小組協助通關出國，再由王男負責接人到緬甸KK園區的宿舍進行管理。

檢警表示，被害人可選擇在「人事部」以詐騙方式招攬台灣人前往詐騙園區為集團補足人力，或選擇在「業務部」以假交友方式，詐騙他人投資虛擬貨幣、黃金，被害人每天從事12小時工作，不但沒有休假日，護照、手機也遭統一收走保管。

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檢警調查發現，由於園區入口有持電擊棒的人站崗看守，加上路途遙遠、語言不通，被害人無法向外求助，若有透露相關訊息被發現，還會遭集團毆打、電擊、關小黑屋或轉賣至其他公司，未達指定工作進度或業績不佳者，還需接受體罰、遭毆打等，共有18名國人受害。

檢察官調查後偵結，並對被告林男等9人以刑法的意圖營利以詐術使人出國、3人以上共犯詐欺取財未遂；人口販運防制法的意圖營利以詐術或其他違反本人意願之方法、或他人不能、不知或難以求助之處境使人從事勞動與報酬顯不相當之工作，以及組織犯罪條例的參與犯罪組織等罪嫌提起公訴。（編輯：李錫璋）1111216