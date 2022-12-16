燒雜草樹枝造成家具工廠大火 婦人判賠153萬元

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（中央社記者吳哲豪彰化16日電）彰化埔鹽鄉黃姓婦人在家具工廠附近燒雜草樹枝，不慎讓火星飄進工廠點燃易燃物，家具工廠發生大火，廠房付之一炬，施姓負責人向黃婦索賠858萬多元，法院判賠153萬多元。

根據台灣彰化地方法院今天公布的民事判決書，民國108年10月20日，黃婦在埔鹽鄉一間家具工廠附近燃燒雜草及樹枝，婦人未注意火勢，讓火星從工廠窗戶飄入廠內，引燃廠內易燃物擴大延燒，工廠發生大火，存放在廠內的機器設備、木材原料等都被燒毀。

工廠施姓負責人向彰化地院提告，要求黃婦及婦人的丈夫需賠木材原料損失新台幣145萬5444元、機械設備398萬8000元及6個月無法營業之損失180萬元等費用，合計為858萬5458元。

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黃婦則向法官說明，丈夫當天去溪頭健行，發生大火和他沒有關係，而家具工廠座落在農牧用地上，本來就不能蓋工廠，且家具廠沒有辦理營業登記，也未合法申請工廠登記，業者本來就不能在廠房內生產及製造家具，加上工廠內也未依法配置滅火器、室內消防栓，因此不願賠償。

地院法官認定業者財物損失為191萬5550元，而黃婦違法在室外燃燒樹枝、稻草，導致火星飄散到家具廠，引燃木屑粉塵後延燒至建物內部的易燃隔間，室內又沒有消防栓，導致發生火災燒毀家具工廠內財物，黃婦應負8成過失責任、原告負2成責任，婦人應賠償153萬2440元，全案仍可上訴。（編輯：郭諭儒）1111216