花蓮男子搶銀樓 逃逸2小時羅東火車站被逮送辦

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劉姓男子17日下午到花蓮市一家銀樓，趁店家不注意拿走金塊後徒步逃離；警方獲報後掌握犯嫌蹤跡，2小時內在羅東火車站月台逮捕送辦。（花蓮警分局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月18日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）劉姓男子因缺錢花用心生歹念，昨天下午到花蓮市一家銀樓，佯稱購買金飾，趁店家不注意拿走金塊後徒步逃離；警方獲報後掌握犯嫌蹤跡，2小時內在羅東火車站月台逮捕送辦。

花蓮警分局今天表示，26歲劉姓男子昨天下午到花蓮市中山路一家銀樓佯稱購買金飾，根據報案銀樓老闆稱，男子趁其不注意時，徒手拿取金塊後立即徒步逃離現場。金塊市值約新台幣6萬9000元。

分局獲報後立即成立專案小組，並擴大調閱監視器，迅速掌握犯嫌特徵及逃逸路線，根據監視器畫面得知犯嫌犯案後，搭乘一輛計程車離開現場，並確認犯嫌搭乘火車逃逸。

隨即與鐵路警察局花蓮分局成立專案小組，迅速在2小時內在羅東火車站月台上逮捕嫌犯，押解返回花蓮，全案依刑法搶奪罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局呼籲民眾，年關將近，警方將針對銀行、超商及銀樓等處所加強巡邏，若前往金融機構或超商ATM提領現金，務必留意周遭是否有可疑的人事物，如有異常立即撥打110報案。（編輯：黃世雅）1111218