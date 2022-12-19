修復式司法辦理研習會 助民眾彌補傷痛溫暖人心

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（中央社記者劉世怡台北19日電）法務部表示，今天舉辦全國「修復式司法業務檢討精進暨研習會」，研討世界各國修復式司法趨勢以及國內實踐現狀、展望，讓更多民眾受到司法幫助而修復關係彌補傷痛且溫暖人心。

法務部發布新聞稿指出，為持續落實全國司改國是會議有關實踐修復式正義的決議，法務部積極推動修復式司法，透過協助被害人療癒創傷、恢復平衡、復原破裂的關係，在尋求真相、尊重、撫慰、負責與復原中實現正義，以降低再犯。

有鑑於此，為強化各地方檢察署承辦修復式司法業務人員的專業素養，法務部今天舉辦全國「修復式司法業務檢討精進暨研習會」，研討議題包括提升對此業務國際趨勢演變及修復式司法價值與成效的認知，以利提高案件轉介量、強化執行品質及落實當事人於程序中的各項權益保障。

部長蔡清祥勉勵人員，藉由「修復式司法」展現柔性司法軟實力，讓更多民眾感受到司法能幫助修復關係、彌補傷痛且溫暖人心。

這次研習的議題，包括「修復式司法於台灣實踐的現狀及展望」，說明現行法制規範、實施計畫等重點；「修復式司法之國際趨勢與規範」則以2020年最新的「聯合國修復式正義方案手冊」為藍本，介紹世界各國修復式司法發展趨勢以及實證基礎。

議程中安排播放電影「午後彌撒」（Mass），為2021年甫最新出品且獲多項大獎肯定的修復式司法主題電影，其以加害人、被害人之父母四人的修復對話為主軸，求能讓彼此放下、往前邁進。

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新聞稿指出，截至今年10月底止，法務部所屬檢察機關推動修復式司法業務的成果頗有進展，總計已收案2634件，開案2312件，占87.8%；透過問卷調查發現，有92%的加害人同意「會全力避免此類事件再次發生」，可見對於再犯預防具有一定成效。

另對被害人而言，結案並已達成協議後認為「協議履行結果與期望一致」者占76%；有77%的被害人認為「感覺正義已經實現」，顯然經由修復式司法過程，已達其「在復原中實現正義」的正面意義。（編輯：方沛清）1111219