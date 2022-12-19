聯結車國10追撞2車米酒瓶掉滿地 清理後恢復通行

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）國道10號燕巢交流道出口匝道，今天下午2點多，一輛載運米酒聯結車追撞2車，導致現場酒瓶掉滿地，聯結車駕駛受傷送醫；相關單位清理現場後，燕巢交流道出口恢復通行。

國道公路警察局第五公路警察大隊發布訊息表示，今天下午2時25分，35歲彭姓男子駕駛載運米酒的聯結車，在國道10號燕巢交流道出口匝道處，因不明原因未及時剎車，追撞準備下匝道、停等中的1輛砂石車及1輛轎車。

彭男駕駛的聯結車最後在撞擊外側護欄後停下，由於彭男車上裝載約380箱米酒，酒瓶也因此掉滿地，現場瀰漫酒味，還有大面積酒瓶玻璃碎片。警方表示，這起事故造成彭男1人受傷，所幸意識清醒，送義大醫院治療。

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事發後，公路總局岡山工務段人員協助清理現場，岡山工務段對中央社記者表示，因米酒濃度不高，清除玻璃碎片後，以清水清理即可；此外，工務段人員也施工復原外側護欄外施工區圍欄，完成後，於下午5時多恢復正常通行。

第五公路警察大隊表示，駕車精神不濟打瞌睡或分心，是高速公路事故常見肇事因素，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。（編輯：陳仁華）1111219