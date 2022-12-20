台北分署強力執行酒駕罰鍰專案 查封3筆房地

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法務部行政執行署台北分署20日派出多組人馬，查封3名欠繳酒駕罰鍰義務人名下的房地共3筆，後續將進行拍賣程序。圖為台北分署人員在欠繳罰鍰的郭姓男子公寓大門貼上封條。（台北分署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年12月20日

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（中央社記者蕭博文台北20日電）行政執行署台北分署今天表示，為強力執行滯欠酒駕罰鍰案件專案，今天派出多組人馬，查封3名欠繳酒駕罰鍰義務人名下的房地共3筆，後續將進行拍賣程序，以貫徹國家公權力。

法務部行政執行署台北分署發布新聞稿表示，春節將至，民眾聚會、餐敘、酒後駕車機率高，為防酒駕肇事一再發生，並落實酒駕零容忍政策，今天配合法務部行政執行署「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」展開行動。

台北分署指出，新北市新店區郭姓男子及台北市信義區周姓男子，因拒絕酒測各遭裁罰新台幣9萬元，且遲未繳納罰，今天已派員查封2人名下位於新店區寶安街及信義區吳興街的公寓。

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此外，台北市文山區高姓男子因多次拒絕接受酒測，合計遭裁罰36萬元，名下位於文山區老泉街一帶約490平方公尺的土地，今天也遭台北分署查封。

台北分署表示，強力執行展現遏止酒駕的決心，後續將針對今天查封的不動產進行拍賣程序，以貫徹國家公權力，呼籲尚未繳納罰鍰的民眾儘速繳納，台北分署將針對屢催不繳、惡意欠繳的義務人採取強力執行措施。（編輯：李亨山）1111220