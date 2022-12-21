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首頁 / 社會

指林佳龍海陸大餐疑賄選挨告 王鴻薇獲不起訴

2022/12/21 14:38
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（中央社記者林長順台北21日電）前台中市長林佳龍不滿北市議員王鴻薇去年12月間貼文指控他「海陸大餐」疑賄選，提告加重誹謗。北檢認為王女質疑內容並非無中生有，對可受公評之事適當評論，予不起訴處分。

去年底台中市第2選區立委補選期間，身兼國民黨文傳會副主委的王鴻薇在臉書（Facebook）發文，指時任民進黨候選人林靜儀競選總部主委林佳龍於民國107年間參選台中市長時，曾到梨山吃「海陸大餐」及「邊吃邊喊凍蒜」等語。

林佳龍認為，此案已由地檢署偵辦後以查無不法事證簽結，王鴻薇明知他參選台中市長時並無賄選事實，卻以不實指控散布於眾，對王鴻薇提告加重誹謗罪。

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王鴻薇表示，林佳龍當時指摘林靜儀對手、國民黨候選人顏寬恆在選舉期間炒米粉，要求檢調調查顏男涉賄選，她才貼文質疑林佳龍參選市長時，曾發生過梨山吃「海陸大餐」；吃米粉如果是賄選，難道吃「海陸大餐」不是賄選，外界應該用相同標準檢視候選人。

北檢偵辦後，認為王鴻薇用語中多以問句方式質疑，內容並非無中生有，目的在喚醒民眾對公眾事務參與及發揮公眾監督的功能，應屬對可受公評之事適當評論，在言論自由範疇，予不起訴處分。（編輯：戴光育）1111221

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