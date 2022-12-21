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高虹安案 調查局約談3名前後任助理

2022/12/21 18:10
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（中央社記者林長順台北21日電）台北地檢署偵辦高虹安涉詐領助理費案，16日依貪污等罪諭令高虹安60萬元交保。檢調持續追查公積金制度是否涉及違法，調查局北機站今天約談3名高女前、後任助理後請回，檢調則不願證實。

檢調接獲檢舉，指新竹市長當選人、立委高虹安聘用前助理、男友李忠庭涉嫌詐領助理費，並要助理繳納所得作為公積金，還運用公積金代墊私人支出，涉嫌貪污治罪條例利用職務詐取財物罪、刑法偽造文書等罪。

台北地檢署15日指揮調查局北機站兵分8路搜索，並約談傳喚高虹安、男友李忠庭、辦公室主任陳奐宇、助理王郁文等4名被告，另以證人身分約談高虹安助理黃鈴惠說明。

據指出，高虹安偵訊時否認犯罪，且秉持一貫說法，強調絕無強迫要脅助理繳納所得款項至公積金，公積金制度絕對不是她辦公室發明，李忠庭也不是人頭助理。李忠庭提供相關資料，證實確實執行助理工作。

檢察官訊後將李忠庭無保請回，但認定公積金制度疑有犯罪嫌疑，將全案改列偵字案，諭令高虹安新台幣60萬元交保。而疑似經手相關作業的陳奐宇、王郁文分別以10萬元交保。

為釐清高虹安公積金制度是否涉及犯罪，調查局北機站今天約談3名高虹安前、後任助理，訊後均請回。檢調對此均不願證實。（編輯：李亨山）1111221

#高虹安
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