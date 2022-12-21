殺警凶嫌林信吾抗拒移監 自殘拉扯受傷送醫無大礙

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）涉嫌在今年8月攻擊台南市2名員警致死的明德外役監逃犯林信吾，上個月從台南看守所被移往台南監獄執行先前刑期時，一度拒絕移監失控自殘，遭制止拉扯中撞到牆壁受傷，送醫無大礙。

今天有媒體報導指稱，台南殺警案嫌犯林信吾落網後被羈押在台南看守所，因還有前刑未執行完畢，所方在11月21日準備將林信吾移往台南監獄時，林信吾抗拒離開舍房，一度情緒激動，拿起原子筆作勢刺向自己頸部，管理員見狀上前制止，拉扯間林信吾因撞到牆壁頭部受傷，被送醫治療後無大礙。

台南看守所副所長劉興國今晚接受媒體電話聯訪表示，所方事後隨即依法將情況回報台南地檢署，經開導、溝通後，當天林信吾情緒逐漸平穩，並接受移監，順利移至台南監獄。

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原本在明德外役監服刑的林信吾，今年8月利用獲准返家探視機會脫逃，8月22日涉嫌在台南市區偷竊一輛機車後，攻擊循線前往追緝的2名員警，造成2名員警殉職，隔日在新竹落網，隨後遭羈押，台南地檢署於9月7日偵結依殺人罪起訴，並建請求處死刑。

台南地方法院昨天開庭審理此案，林信吾出庭時沒有太多情緒起伏，對檢方起訴內容也沒有太多抗辯。（編輯：陳仁華）1111221