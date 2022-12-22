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宜蘭執行分署拍賣漁船 建議起拍價500萬元

2022/12/22 12:01（12/22 12:21 更新）
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法務部行政執行署宜蘭分署將於112年1月3日下午3時，在宜蘭分署拍賣室拍賣27.71噸漁船（前右），底價不公開，公告建議起拍價新台幣500萬元。（法務部行政執行署宜蘭分署提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月22日
法務部行政執行署宜蘭分署將於112年1月3日下午3時，在宜蘭分署拍賣室拍賣27.71噸漁船（前右），底價不公開，公告建議起拍價新台幣500萬元。（法務部行政執行署宜蘭分署提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年12月22日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）漁船船主李姓男子因滯納勞工保險費等逾82萬元無力償還，行政執行署宜蘭分署將於明年1月3日下午3時，在宜蘭分署拍賣室拍賣李男的27.71噸漁船，公告建議起拍價新台幣500萬元。

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法務部行政執行署宜蘭分署今天透過新聞稿表示，這艘漁船於民國84年間建造，有衛星導航（含雷達）、海圖機、無線電機、發電機、引擎等，領有漁業執照，總噸數27.71噸，目前停靠於宜蘭縣頭城鎮大溪漁港，經送鑑價後已核定底價，底價不公開，公告建議起拍價為500萬元。

宜蘭分署指出，李男因滯納勞工保險費、全民健康保險費及就業服務法等費用，共計82萬6543元未繳，希望能透過拍賣漁船清償所有費用，有意購買漁船的民眾，千萬別錯過這次拍賣。（編輯：李錫璋）1111222

#行政執行署宜蘭分署
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