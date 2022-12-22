向砂石業收賄不辦事被檢舉 中市前警官更一審判4年

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市警局前警官白喬維，遭控4年前向砂石業者收取60萬元賄款，卻未協助打點案件被檢舉，一、二審被依貪污罪判處7年6月，經最高法院發回，今天更一審改判4年，可上訴。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿表示，男子白喬維先後擔任台中市警察局刑事警察大隊偵查第八隊分隊長、市警局犯罪預防科警務員與第四分局秘書室警務員等職務。

白喬維利用與偵八隊官、警熟識職務上衍生機會，於民國107年11月間，向涉及盜採砂石案的業者陳男佯稱，可代為打點偵八隊隊長及隊員，致使陳男陷於錯誤而交付新台幣60萬元予白喬維，但白喬維取得款項後，並未代為打點偵八隊相關人員。

直到同年12月，陳男遭檢警偵辦，才得知自己受騙因而向法務部調查局檢舉。全案經台中地檢署偵辦後，依違反貪污治罪條例將白喬維起訴，台中地院一審判處7年6月徒刑、褫奪公權3年。

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案經白喬維上訴台中高分院，二審法官認為上訴無理由予以駁回，但全案上訴最高法院後，合議庭認為，二審對被告有利的證據不採納者，應說明理由，且白喬維已繳回犯罪所得，可依法減刑，今年4月間將全案發回更審。

台中高分院更一審審理後，審酌白喬維自動繳交全部犯罪所得，符合減刑要件，且與陳男達成和解，但犯行嚴重破壞警察人員辦案應有公正清廉形象，今天判處白喬維有期徒刑4年、褫奪公權2年。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1111222