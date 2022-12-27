彰化救護車執勤過紅燈遭機車撞 男騎士傷重送醫

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化縣消防局表示，員林市1輛救護車今天執勤行經員林某路口時遇紅燈，救護車放慢車速通過時遭機車撞上，機車騎士陳姓男子傷重送醫急救，救護車內病患未受傷。

彰化縣消防局第二大隊田中消防分隊長陳一王接受媒體聯訪指出，陳男頭部及肢體受傷，意識模糊，先被送往員林基督教醫院急救，再被轉送到台中市中國醫藥大學附設醫院治療。

消防局表示，田中分隊1輛救護車今天上午載送一名81歲老翁送醫，救護車行經員林市員集路二段一處路口時，交通號誌顯示為紅燈，救護車放慢車速通過，陳男機車突然撞上救護車左側車身，陳男傷勢嚴重被送往員基醫院急救，救護車內老翁則未受傷。

陳一王說，這輛救護車執勤全程打開蜂鳴器鳴笛及閃燈警報器，穿越路口時也有放慢車速，沒想到還是發生車禍，呼籲民眾開、騎車遇到救護車時應禮讓。

彰化縣警察局員林分局交通隊指出，家住彰化縣埔心鄉的陳男剛滿18歲，就讀南投縣某高中職校，上午騎機車要去學校時發生車禍；至於車禍發生原因及責任歸屬，仍在調查中。（編輯：戴光育）1111227