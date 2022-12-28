牽涉賄選案 新北議員蔡淑君黃俊哲遭訴當選無效

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（中央社記者高華謙新北28日電）新北檢偵辦新北市議員蔡淑君與黃俊哲父親涉賄選案，今天對蔡淑君與黃俊哲提當選無效之訴，蔡淑君表示，對於被起訴感到相當驚訝，相信司法會還她清白；黃俊哲截稿前尚未回應。

新北地檢署查出，林口某大型社區藍姓主委7月底上任後力求表現，向國民黨籍新北市議員蔡淑君提出社區地坪鋪設要求，蔡淑君見社區住戶高達2000餘人，因此2人謀議，涉嫌請董姓營造公司負責人為社區免費提供新台幣62萬餘元地坪工程。9月做完後，藍姓主委再邀蔡淑君到社區頒感謝狀，並把感謝狀與合照貼在社區31部電梯中，讓社區住戶知道蔡淑君捐助成果。

另外，檢方還查出，蔡淑君10月底又涉嫌請不知情的園藝廠商前往林口某大型社區內修剪植栽，共花費18萬餘元；蔡淑君還在社區住戶大會說社區大型植栽修剪都是她免費贊助，「廠商與我關係很好，所以修剪樹木都不會收錢，願意作大家靠3（山）」，並做出競選號次3號手勢，欲影響住戶投票意願。

檢方認為，蔡淑君等人捐助社區金額高達數十萬元，不符社會捐助常理，且社區不是社會弱勢團體；另外，社區管理委員等證人都說僅今年收受蔡淑君捐助高額工程費用，顯然蔡淑君所做的不是一般例行性社區服務。因此依選罷法起訴蔡淑君、藍姓主委與董姓營造負責人，並一併對蔡淑君提出當選無效之訴。

蔡淑君表示，她對於遭起訴感到相當驚訝，檢察官對「為民服務」的見解有誤，其中並無對價關係，純粹是民代服務常態案件，甚至在自己還沒參選前，就是「慣例」協助鄰里。

蔡淑君說，她當時突然被帶到地檢署，事後還準備相關資料要補充給檢方，但檢察官僅訊問1次就倉促結案，之後這些資料會交給新北地院法官，相信司法會還她清白。

另外，民進黨籍新北市議員黃俊哲的父親黃忠信是某建設公司實際負責人，他以建設公司名義提供2000萬元供黃俊哲選舉，且為求黃俊哲連任，竟涉嫌與兼任建設公司董事的黃俊哲辦公室主任唐龍輝及建設公司林姓副總經理等人合作，向店家訂500盒沙鍋魚頭禮盒，再由唐龍輝等人送給里長與里民，要求支持黃俊哲。

檢方認為，黃忠信、唐龍輝與林姓副總經理3人在這次行賄中居主導地位，犯後有串證之嫌且供詞避重就輕，黃忠信無悔改之意，唐姓主任以前就曾為黃俊哲賄選，卻不知悔改而再犯，均建請從重量刑，並對黃俊哲提當選無效之訴，至於黃俊哲涉嫌違反選罷法案件另案偵辦中。

根據公職人員選舉罷免法，如果當選人有賄選行為，即得由選舉委員會、檢察官或同一選舉區候選人提起當選無效之訴。

公職人員選舉罷免法指出，當選無效之告訴以二審終結，且各審受理法院應於6個月內審結。一審判決結果不影響議員行使職權，但如果二審判決當選無效確定，應自判決確定那天起解除職務。

新北市選舉委員會說，如果地方民意代表當選人因賄選經法院判決當選無效確定，將由落選頭遞補。

蔡淑君深耕林口地區，多次連任議員，今年更以最高票當選，被民眾暱稱為「林口阿姨」。黃俊哲曾因捲入服務處賄選案件，2012年遭高等法院判決當選無效確定，不過黃俊哲2年後捲土重來，持續連任至今。（編輯：李錫璋）1111228