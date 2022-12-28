最高法院：法官准予交付審判 應自行迴避審同案

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最高法院刑事大法庭28日做出最新裁定，認為法官曾參與准予交付審判的裁定，應自行迴避同一案件的審判職務。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者蕭博文台北28日電）最高法院刑事大法庭今天做出最新裁定，認為法官曾參與准予交付審判的裁定，應自行迴避同一案件的審判職務，確保人民得受公平審判及對司法公正性的信賴。

全案起於黃姓民眾遭控涉犯偽造文書、詐欺等罪，高雄地檢署處分不起訴；告訴人不服聲請再議，遭台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長駁回，依法向高雄地方法院聲請交付審判，獲裁定准予交付審判。

高雄地院分案後，仍由裁定准予交付審判的3名法官合議審理，判決黃姓民眾有罪；黃姓民眾上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理但遭駁回。

檢察官不服二審判決向最高法院提起上訴，主張此件第一審合議庭3名法官就同一案件，先後擔任視為提起公訴的檢察官及審判法官角色，違反審檢分立、控訴及正當法律程序原則。

最高法院承辦庭認為，此案法律爭議在於法院裁定交付審判時，視為案件提起公訴，法官於裁定中敘明被告涉嫌的犯罪事實、證據及所犯法條等起訴書記載事項，實質上是否等同已執行檢察官提起公訴的職務，應於之後同一案件迴避審判。

最高法院承辦庭也認為，此法律爭議有原則重要性，且經徵詢其他各庭後，對於應聲請迴避或自行迴避也有不同意見，因此裁定提案刑事大法庭。

最高法院今天發布新聞稿指出，大法庭認為控訴原則是公平審判的基石，公平審判是訴訟權的核心領域；法官對於案件審判應否自行迴避，攸關人民訴訟權及受公正審判的憲法上權利保障；法官對案件如存有主觀預斷成見或違反無罪推定原則的疑慮，客觀上顯難期待能公正執行審判職務。

新聞稿表示，法官曾參與准予交付審判的裁定，在實質效果上等同已執行檢察官提起公訴的職務；刑事訴訟法現制未規定法官曾參與准予交付審判的裁定者，應自行迴避之後此案審判，屬於法律漏洞；本於刑事訴訟法第17條第7款規定法官曾執行檢察官職務應自行迴避的相同法理，自應類推適用而自行迴避。（編輯：戴光育）1111228