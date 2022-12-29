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2金門里長涉幽靈人口案 金檢提當選無效之訴

2022/12/29 10:18（12/29 10:36 更新）
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金門地方檢察署29日表示，近日偵辦幽靈人口案件，一併就金沙鎮張姓和吳姓2名里長當選人，依法向福建金門地方法院提起當選無效之訴。中央社記者黃慧敏攝 111年12月29日
金門地方檢察署29日表示，近日偵辦幽靈人口案件，一併就金沙鎮張姓和吳姓2名里長當選人，依法向福建金門地方法院提起當選無效之訴。中央社記者黃慧敏攝 111年12月29日
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（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）金門地方檢察署今天表示，地檢署偵辦幽靈人口案件，一併就金沙鎮張姓和吳姓2名里長當選人，依法提起當選無效之訴。

金門地檢署發布新聞表示，近日偵辦金沙鎮張姓里長當選人涉嫌幽靈人口等案件，經縝密蒐證後，今天偵查終結，張姓當選人與子女自今年1月起至4月底，共同將實際上都未居住在選區的12名親友戶籍虛偽遷入其參選選區內，藉以取得這次地方公職人員選舉投票權，之後再由這些親友於11月26日投票日當天前往投票，因而妨害投票結果的正確性。

主任檢察官劉建志表示，地檢署檢察官因此認定張姓當選人和子女等人共同涉犯刑法第146條第2項虛偽遷徙戶籍妨害投票罪嫌，依法提起公訴。

劉建志說明，不同於過往幽靈人口案件，多僅針對選民偵辦，而且檢方罕有提起當選無效之訴的情形，金檢這次針對111年地方公職人員選舉，已積極查獲多名候選人本身及親屬共同涉犯虛偽遷徙戶籍妨害投票罪情事。

除了張姓當選人，劉建志表示，金檢並就另案偵辦的金沙鎮吳姓里長當選人，依法向福建金門地方法院提起當選無效之訴，以維選舉的公平性與公正性。吳案因涉案人數眾多，尚未全案偵結。（編輯：謝雅竹）1111229

金門地檢署主任檢察官劉建志（圖）29日表示，近日偵辦幽靈人口案件，一併就金沙鎮張姓和吳姓2名里長當選人，依法提起當選無效之訴。中央社記者黃慧敏攝 111年12月29日
金門地檢署主任檢察官劉建志（圖）29日表示，近日偵辦幽靈人口案件，一併就金沙鎮張姓和吳姓2名里長當選人，依法提起當選無效之訴。中央社記者黃慧敏攝 111年12月29日
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