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22歲女疑遭棄屍新化成白骨 前男友被逮送辦

2022/12/29 15:59
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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南警方今年7月接獲民眾通報在新化山區發現一具白骨，追查發現為台中市失蹤人口22歲陳姓女子，專案小組昨天拘提涉案陳女前男友及另一名男子到案，不排除為感情糾紛引殺機。

台南市政府警察局新化分局偵查隊長吳業昌今天接受媒體聯訪表示，今年7月中旬接獲民眾報案，指稱在新化山區採雷公菇時，意外發現一具白骨人屍，經法醫研究所DNA比對，確認死者為家住台中市太平區的22歲失蹤人口陳女。

吳業昌指出，警方報請台南地檢署檢察官黃慶瑋指揮，並與台中市警察局太平分局共組專案小組偵辦，經調閱陳女住家附近數十支監視器畫面，並派員在台南及台中兩地查訪、比對多支電話通聯紀錄。

吳業昌表示，經數月追緝後，鎖定高雄市23歲王姓男子及台南市26歲王姓男子涉有重嫌，昨天將兩人拘提到案，訊後移送台南地檢署偵辦。

警方初步調查發現，23歲王男疑似與陳女有感情糾紛，找來友人26歲王男協助，將陳女約出後持棍棒攻擊致死，再載送到台南新化山區棄屍，詳細案情仍待進一步釐清。（編輯：陳仁華）1111229

#吳業昌
#台南
#台南地檢署
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