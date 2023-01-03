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台南警官莊武能涉案控遭非法逮捕 橫山分局駁斥

2023/1/3 12:34
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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）針對前台南市警察局秘書室主任莊武能指控橫山警分局執法過程違法等言論，橫山警分局今天表示，分局員警依法執勤，莊男同為警察身分，更是讓人無法接受他的衝撞等行為。

莊武能日前疑在新竹縣涉入恐嚇取財案，因拒捕且衝撞員警遭開9槍才就逮，1日遭新竹地檢署向新竹地方法院聲請羈押，法院裁定莊男新台幣10萬元交保。台南市警局1日祭出記1大過調職、停職等處分，2日再召開考績會決議記2大過免職。

聯合新聞網昨天報導指出，莊武能因涉入男女感情糾紛引發疑似恐嚇取財案件，他出面喊冤以為當下遇到黑衣人，並指控橫山警方違法，沒有搜索票及拘票，下車就不斷開槍、拿棍棒砸玻璃「像黑衣人」。

對此，橫山警分局今天提供新聞資料指出，分局員警當時值勤時，盤查對方車輛及人員並要求對方下車，但不到1秒的時間就反遭衝撞，「警方怎麼會是黑衣人」，若是黑衣人的話，有必要空鳴槍示警，或對輪胎射擊嗎？

記者提問，莊男是否沒時間觀察是誰。橫山警分局對此表示，員警遭衝撞時都有遠離車輛，莊男應有足夠時間能辨識。

橫山警分局指出，對於莊男的衝撞行為，警方很不能諒解，尤其是對方同為警察身分，更是讓人無法接受他的這些行為。（編輯：戴光育）1120103

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莊武能
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