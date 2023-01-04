中國茶洗產地走私入台107噸 涉案兄弟、股東遭訴

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）高雄岡山謝姓茶行業者涉將在中國種植茶葉運到越南「洗產地」，再進口混充成台灣茶出售，橋檢查扣107噸。檢方偵結後，依懲治走私條例等罪起訴謝姓兄弟、黃姓股東等3人。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，謝姓兄弟等人自民國105年12月5日至111年9月29日遭檢調機關查獲止，將茶葉「洗產地」後分裝，並在開設的岡山茶行冒充台灣茶，以每台斤新台幣1600元價格販售。

橋頭地檢署偵結後，認定謝姓兄弟等7人均涉犯懲治走私條例走私管制大陸物品進口罪、刑法第255條就商品原產國為虛偽標示及販賣虛偽標示原產國商品、詐欺取財罪、使公務員登載不實等罪。其中謝姓兄弟和黃姓股東等3人遭檢方提起公訴；謝姓兄弟的2個兒子和2名陳姓股東因無前科，且犯後坦承犯行，因此給予緩起訴處分，並追回犯罪所得1000萬元。

檢方指出，在南投縣名間鄉開設茶葉工廠的謝姓兄弟，高雄岡山也有茶行，兩人與中國黃姓共犯合夥投資中國華慶公司，雙方為規避走私中國茶葉刑責，自民國105年12月起先由華慶公司負責生產種植收購金萱、烏龍、鐵觀音等茶種茶葉，再將茶葉原料運至越南加工，藉此修改茶葉原產地「洗產地」。

檢調調查，當茶葉產地修改後，再由謝姓兄弟以進口名義向華慶公司購買茶葉，申請報關進入台灣，再於南投工廠分裝，最後以謝家經營的茶行名義，偽裝成台灣茶販售。農委會農糧署曾前往抽驗，鑑別為「境外茶」。

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橋頭地檢署檢察官梁詠鈞、李侃穎獲報後，指揮法務部調查局高雄市調查處、南部地區機動工作站及南投縣調查站等單位組成專案小組，前往高雄市岡山區及南投縣名間鄉等地搜索，帶回謝姓兄弟，扣押疑違法輸入中國茶葉共5995箱，重達約107公噸。

橋頭地檢署訊問後，依涉犯刑法妨害農工商罪、詐欺及懲治走私條例私運管制物品進口等罪偵辦，謝姓弟弟最後以30萬元交保、哥哥60萬元交保。（編輯：謝雅竹）1120104