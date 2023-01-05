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遭辱罵毆打長達10年 彰化婦勒斃76歲醉夫遭起訴

2023/1/5 12:13
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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰化市福山街日前發生命案，76歲陳姓老翁酒醉辱罵毆打妻子吳婦後，不小心跌倒昏迷，吳婦難忍長達10年家暴，拿電線將丈夫勒斃，檢察官日前偵查終結，依刑法殺人罪起訴吳婦。

根據彰化地方檢察署今天公布的起訴書，陳翁有長期酗酒習慣，酒後會拿棍棒毆打子女或是把子女叫醒罰跪訓話，吳婦為保護子女，也常被丈夫辱罵或毆打。

陳翁甚至常持鋸刀、刀械等在妻子前揮舞，且恐嚇妻子「我殺死你只是關4個月而己」等語，使吳婦在精神及身體上長期處於不安。

檢察官查出，去年12月21日凌晨，陳翁酒後把妻子叫醒，不滿吳婦動作緩慢，徒手毆打吳婦頭部及手臂，吳婦跑到住處一樓廚房，陳翁也追到廚房喝酒，對妻子訓話1個小時，其間陳翁因酒醉摔倒，頭部撞擊地面，後來子女拿小板凳給陳翁坐，陳翁再摔倒，頭部又撞地。

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吳婦看見丈夫倒在地上昏迷不醒，想到長期承受家庭暴力，身心已不堪負荷，且陳翁揚言要殺害她，於是前往樓梯間拿電線，並將電線纏繞在陳翁頸部，用力朝後拉扯約10分鐘，等到丈夫窒息死亡，再打電話給女兒說要自殺，女兒趕緊報警處理。

檢察官認為，吳婦涉犯刑法殺人罪，不過也請法官審酌被告殺害自己丈夫，法固難容，但因被害人長期對被告家暴，時有動手毆打及持棍棒、鋸子等物，揚言殺害被告之舉動，時間長達10年，被告為保護自己生命，一時失慮才鑄成大錯，且被告犯後也坦承犯行，態度良好，而家屬不願對被告提出告訴等情狀，請法官依刑法規定酌減其刑。（編輯：陳仁華）1120105

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陳翁
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